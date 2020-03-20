Юрий Бойко: Государство должно не допустить эпохи "новых бедных", – людей, которые потеряли источники дохода вследствие кризиса

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" и народный депутат Юрий Бойко заявил, что государство должно не допустить эпохи "новых бедных", – людей, которые потеряли источники дохода вследствие кризиса. Об этом он сказал, комментируя последствия экономической политики в Украине во время глобального финансового кризиса, передает пресс-служба политсилы.

"Уже понятно, что экономический кризис и де-факто бессрочный карантин, введенный в результате пандемии коронавируса, привели к потере тысяч рабочих мест. Людей отправляют в неоплачиваемые отпуска, предприниматели закрывают бизнес, сотни тысяч трудовых мигрантов вынуждены возвращаться домой. Отсутствие сбережений и других источников финансовых поступлений ставит этих людей на грань выживания. Это большая проблема, требующая немедленного решения", - заявил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила антикризисный план действий, который, в частности, предусматривает меры по поддержке граждан, временно потерявших работу.

"Государство должно остановить рост числа "новых бедных" - людей, которые потеряли источники дохода вследствие коронавируса, и предоставить им реальную помощь, а не пустые обещания. Мы предлагаем существенно упростить механизм регистрации временно безработных в Государственной службе занятости. В условиях карантина такая регистрация должна происходить дистанционно. В то же время мы предлагаем повысить минимальные выплаты временно безработным, которые сейчас составляют от 650 до 1800 гривен, а также увеличить финансирование программ занятости для лиц, потерявших работу из-за карантинных мероприятий и спада производства в стране", - акцентировал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Юрий Бойко также отметил, что работникам бюджетных учреждений и организаций, которые вынуждены оставить работу вследствие карантинных мероприятий, государство должно гарантировать, что они получат зарплату за этот период и не будут отправлены в отпуск за свой счет.

"Для большинства бюджетников их зарплата - единственный источник дохода. Оставлять людей один на один в этот период - преступление. По крайней мере, в первый месяц этого вынужденного отпуска работники бюджетных учреждений должны получить полный оклад. Надо рекомендовать частным компаниям придерживаться такого же принципа в отношении своих сотрудников. Также необходимо уже сейчас разрабатывать послекризисный план по трудоустройству и увеличению рабочих мест, чтобы не допустить катастрофического роста безработицы после того, как эпидемия пойдет на спад", - резюмировал Юрий Бойко.