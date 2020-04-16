Юрий Бойко: Без восстановления мира Украина не сможет пройти кризис

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Без восстановления мира Украина не сможет пройти кризис. Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "НАШ", сообщается на официальном сайте партии.

"Для того, чтобы вывести из тупика процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, нужны политические решения. Одним из таких решений могло бы стать снятие блокады Донбасса. Это стало бы не только демонстрацией доброй воли со стороны Украины, но и правильным антикризисным решением для поддержки национальной экономики.

В период кризиса нужно восстановить мир на Донбассе и снять санкции. Решение о блокаде Донбасса было принято СНБО после выступлений националистов. Предыдущий президент сначала выступал против, а потом, когда начались эти выступления, он пошел на попятную, и это решение провели. И теперь должно быть такое же решение СНБО, отменяющее эту блокаду. Или же решение парламента, поскольку у нас парламентско-президентская республика", - пояснил Юрий Бойко.

Пока же, по его словам, кроме обмена пленными, что очень важно, других конкретных шагов власти мы не видим.

"То, что этот процесс начался и сейчас, надеюсь, будет продолжаться - это очень важно. Но пока других шагов мы не видим. Причина, скорее всего, в том, что власть боится националистов, боится меньшинства, которое может выйти на улицы и устроить провокации. На выборах националисты набрали 1,5%, и если они диктуют власти, которая обещала принести мир, что можно делать, а что нельзя — то в мирном процессе мы далеко не продвинемся", - отметил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" единственная фракция, которая всегда занимала честную позицию и открыто говорила, что нам нужен мир путем диалога и поиска компромиссов.

"Нужны прямые переговоры с непризнанными республиками. При участии России, которая выступит гарантом выполнения обязательств ОРДЛО. Нужно провести выборы по украинскому законодательству с участием украинских партий. Ключевое – это то, чтобы люди, избранные там, были приняты украинским обществом, и их признала украинская власть", - отметил народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что пакет мирных инициатив от "Оппозиционной платформы - За жизнь" давно зарегистрирован в парламенте.

"У нас готовы 10 законопроектов, начиная с закона об особом статусе, о внесении изменений в Конституцию. А также закона о свободных экономических зонах, о восстановлении банковской деятельности и об амнистии. Закон об амнистии очень важен, и в свое время уже был принят Верховной Радой. Однако господин Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента, его не подписал. И сейчас этот закон самый чувствительный. Теперь его нужно переголосовать и подписать.

Конечно, он должен быть изменен, потому что с сентября 2014 года ситуация изменилась. Вопрос амнистии всегда поднимается в процессе переговоров. К сожалению, на данный момент по этому важнейшему для политического урегулирования вопросу только наша фракция четко изложила позицию и представила свой законопроект. Другие фракции пока отмалчиваются. Но самое главное – свою политическую позицию так и не высказала власть. И если она хочет привести страну к миру, нужно продемонстрировать решимость идти на честный диалог с обществом. Четко объяснить и сказать, почему это важно, почему такие шаги необходимо сделать. К сожалению, политической воли сделать этот шаг у нынешней власти тоже нет", - резюмировал сопредседатель фракции оппозиционеров.