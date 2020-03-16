Юрист Либерман объяснил, что делать людям, которые не успели вернуться в Украину

Телеканал ZIK

В МИД Украины за помощью обратился 1791 украинец

Доказательства – сегодня это единственное, что вы можете сделать. Распространяйте эту доказательную базу всем тем, кто может вам помочь по-существу.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK рассказал юрист Иван Либерман.

Юрист пояснил, что за людей, которые застряли за пределами Украины из-за закрытия границ в результате эпидемии коронавируса, будут отвечать различные структуры в зависимости от ситуации.

Вместе с тем Либерман подчеркнул, что в Украине существует более 500 центров бесплатной вторичной помощи, которые будут помогать людям, которые оказались в затруднительных положениях за пределами Украины.

"Это абсолютно нормальный алгоритм. Десятки тысяч адвокатов будут это делать", – сказал гость ток-шоу.

Кроме этого, юрист рассказал об очень простом алгоритме действий, которым должны воспользоваться граждане Украины, которые в силу различных обстоятельств не могут вернуться в Украину:

"Фиксируйте все на те носители, которые есть при вас. Фиксируйте доказательства. Самым главным, что всегда будет в основе в дальнейшем каких-либо разборок, жалоб, заявлений, – это доказательства. А доказательствами будут любые записи. То есть диктофон вашего мобильного телефона – доказательство, фотографии – доказательство. Запасайтесь доказательствами. Пусть вас снимают знакомые, близкие, незнакомые, у которых вы возьмете контакты, фиксируйте все как доказательство. Доказательства – сегодня это единственное, что вы можете сделать. Распространяйте эту доказательную базу всем тем, кто может вам помочь по-существу", – сказал Иван Либерман.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в МИД Украины за помощью обратился 1791 украинец, которые не могут выехать из страны пребывания в связи с пандемией коронавируса.

Он подчеркнул, что ведомство будет искать "самые различные пути" и модели, чтобы вернуть украинских граждан.

Как сообщалось, по состоянию на 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.

В Украине по состоянию на 9:30 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Также напомним, что в своем обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский призвал закрыть все заведения общественного питания. В то же время Зеленский подчеркнул, что они могут работать, доставляя еду домой.