ЮНИСЕФ призвал Кабмин сохранить "пакет малыша"

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В фонде утверждают, что товары в "пакете" обойдутся на 50-200% дороже 5000 гривен

ЮНИСЕФ призывает Кабинет министров Украины сохранить программу поддержки семей с детьми - "пакет малыша". Об этом сообщила пресс-служба организации.

По данным организации, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь, в виде пакетов, поскольку программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.

"Пакет малыша" сочетает в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и обучающие материалы для родителей, например, по вакцинации и грудному вскармливанию. Поэтому, кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию, которая воспитывает навыки позитивного родительства и помогает снизить напряжение в подготовке к новорожденному", - говорится в сообщении.

В фонде утверждают, что товары в "пакете" обойдутся на 50-200% дороже 5000 гривен, которые будут выделять семьям.

"Мы призываем правительство продолжить программу "пакет малыша", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине", - подчеркнули в фонде.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины начал экспериментальный проект по монетизации "пакета малыша". В частности, чиновники предлагают ввести выплату 5 тысяч гривен вместо натуральной помощи. Так, в ПриватБанке будет открываться счет со специальным режимом использования и социальная карта.