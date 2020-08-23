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Юлия Тимошенко заболела коронавирусом: Нардеп находится в тяжелом состоянии

Также есть информация, что вместе с Тимошенко заболели ее дочь и зять

Юлия Тимошенко Скриншот видео

Народный депутат Украины от фракции " Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Фейсбук.

Отмечается, что Тимошенко находится в тяжелом состоянии. "Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!",- написала Сорока.

Также в СМИ появилась информация, что вместе с Юлией Тимошенко коронавирусом заразились ее дочь Евгения и зять. Однако, в "Батькивщине" об этом не сообщают.

Напомним, недавно коронавирусом заболел народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Грищук и его жена. По словам политика, они находятся в нормальном состоянии. В то же время, Грищук посоветовал учиться на чужих ошибках и соблюдать карантинные ограничения.

Новости по теме: Украина вышла на 7 место в Европе по количеству случаев COVID-19

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 23 августа в Украине подтверждено 104 958 случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки COVID-19 зафиксировали у 1987 человек. В общем, преодолеть недуг смогли 52 235 человек (в частности, за минувшие сутки выздоровели 500 человек). Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, сейчас составляет 2 271 (за прошедшие сутки умерли 27 человек).

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