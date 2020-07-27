Юлия Мендель в эксклюзивном интервью с Наташей Влащенко, – онлайн-трансляция

Юлия Мендель Википедия

Пресс-секретарь президента Зеленского ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK будет транслироваться эксклюзивное интервью с пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского Юлией Мендель.

Пресс-секретарь президента в беседе с Наташей Влащенко в рамках проекта Vласть vs Vлащенко ответит на самые актуальные вопросы, которые волнуют зрителей.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.