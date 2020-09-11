Юлия Левочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19"

Юлия Левочкина Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Член Украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Юлия Лёвочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19", сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Соответствующее решение было принято на заседании Мониторингового комитета единогласно. В ПАСЕ над докладом Юлия Лёвочкина будет работать совместно с Яном Лидел-Гренжем (Великобритания), которого назначил Комитет по политическим вопросам.

Комментируя назначение, Юлия Лёвочкина отметила, что в условиях всемирной пандемии ключевым вопросом является баланс между ограничительным мерами и обеспечением прав человека, демократии и верховенства права.

По словам народного депутата, фокус Заключения к Докладу будет направлен на выполнение своих обязательств перед Советом Европы странами-членами этой организации, а также на проведение демократических выборов в условиях COVID-19.

"Важно, что в условиях пандемии и ограниченной дистанционной работы ПАСЕ доверие работать над этим важным докладом получил представитель именно Украинской делегации", - подчеркнула Юлия Лёвочкина.

Напомним, Юлия Левочкина является членом Мониторингового и Регламентного комитетов от Группы социалистов в ПАСЕ.