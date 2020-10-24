Youtube и Google из США заблокировали канал Медведчука, чтобы украинцы не узнали правду о биолабораториях и российской вакцине

Youtube и Google из США заблокировали канал Виктора Медведчука Фото из открытых источников

Youtube и Google из США заблокировали канал главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, чтобы украинцы не узнали правду о биолабораториях и российской вакцине от коронавируса COVID-19. Об этом говориться в заявлении партии ОПЗЖ.

Приводим его текст дословно:

Администрация сервиса Youtube, принадлежащая американской корпорации Google, заблокировала канал Виктора Медведчука. Несмотря на то что этот канал был создан сравнительно недавно, 21 марта 2019 года, он пользовался огромной популярностью у зрителей, имея более 71,6 тыс. подписчиков и 158 млн просмотров. Такая популярность закономерна, поскольку Виктор Медведчук выступает за восстановление торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, защищает русский язык от дискриминации, выступает в защиту единственной канонической православной церкви в Украине от гонений и нападок, а также отстаивает защиту исторической памяти и борется с переписыванием истории нашей страны, принимает активное участие в работе межфракционного и межпарламентского объединения, ставящего своей целью установление мира в Украине, защищая интересы Украины, проводит успешные переговоры с лидерами государств.

Youtube-канал Виктора Медведчука по этому показателю оставил далеко позади Youtube-каналы других украинских политиков, таких как Президент Украины Владимир Зеленский (64,7 млн просмотров), Петр Порошенко (53,6 млн просмотров), Юлия Тимошенко (61,3 млн просмотров) и прочие.

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Блокирование Youtube-канала оппозиционного политика, выступающего против внешнего управления Украиной со стороны США, является актом политической мести за принципиальную позицию Виктора Медведчука, его активность, направленную на расследование деятельности биолабораторий Пентагона на территории Украины.

Прекращение работы Youtube-канала Виктора Медведчука призвано помешать донесению до Украинского народа объективной, невыгодной Соединенным Штатам Америки информации о вакцине "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Напомним, что для недопущения вакцинации украинцев, увеличения числа жертв среди населения нашей страны, посольство США открыто вмешалось во внутренние дела Украины, сделав вопиющее и хамское заявление о том, что Украина не будет закупать единственную существующую в мире вакцину от коронавируса, о возможности поставки которой договорился Виктор Медведчук.

Блокирование Youtube-канала Виктора Медведчука направлено на ограничение права украинцев на информацию о достигнутых Виктором Медведчуком в ходе переговоров с Владимиром Путиным договоренностях относительно снятия в одностороннем порядке ответных санкций с ряда украинских предприятий, что позволит им нарастить объемы производства, дать работу гражданам нашей страны, остановить волну банкротств предприятий и продажу их за бесценок наравне с землей и недрами Украины, в чем заинтересованы финансово-промышленные круги в США.

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Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что блокирование Youtube-канала Виктора Медведчука является ограничением свободы слова, и подтверждает, что действия корпорации Google направлены на искажение реальной информационной картины, что делается в интересах определенных политических и финансовых кругов США, желающих полностью подчинить и беспрепятственно грабить Украину. Такие шаги лишь укрепляют нашу партию в решимости отстаивать интересы Украинского народа, защищать суверенитет и независимость нашей страны. Верим, что Украинский народ поддержит нас в том, чтобы сбросить ярмо внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки!