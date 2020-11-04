Языковой омбудсмен рассказал, каких чиновников обяжут сдать экзамен по украинскому языку

Тарас Креминь Фото из открытых источников

Экзамен должны будут сдавать лица, претендующие стать депутатами или министрами

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, кого из чиновников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку с 2021 года. Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что государственные служащие должны подтвердить уровень владения украинским языком. В связи с кем каждый претендент на должности в органах государственной власти или местного самоуправления будет обязан сдавать экзамен на знание языка.

"То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - пояснил Кремень.

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"Если есть намерение претендовать на какие-то должности, или - готовьтесь, тренируйтесь, нанимайте учителей, или - извиняйте, как говорится", - подчеркнул уполномоченный.

Напомним, недавно стало известно, что с 2021 года выпускники школ обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике, однако проходить тестирование по этому предмету будут разного уровня сложности.