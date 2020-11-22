Явка второго тура местных выборов по состоянию на 12:00 составила 9,7%, – ОПОРА

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На прошлой неделе в это время явка была меньше на 1,1%

В 11 городах Украины во время повторного голосования на местных выборах 22 ноября явка по состоянию на 12: 00 составила 9,7%. Об этом сообщила пресс-служба Гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что вероятная погрешность составляет 0,5%. "Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка составила 13,5%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах на этот же час составила 8,6%", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 22 ноября, началось голосование во втором туре выборов мэра в 11 городах, где по результатам голосования 25 октября ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Ранее сообщалось, что в Ровно на некоторых участках отсутствует нужное количество кабинок и шкатулок. Нарушения зафиксировали на двух крупных избирательных участках.