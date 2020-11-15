Явка второго тура местных выборов на 12 часов составила 8,6%, – ОПОРА

Ольга Айвазовская Фото из открытых источников

По сравнению с первым туром явка по состоянию на 12: -- уменьшилась почти на 5%

Явку избирателей в втором туре выборов городских голов по состоянию на 12:00 15 ноября составила 8,6% с вероятной погрешностью 0,62%. Об этом сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в комментарии "РБК-Украина".

Отмечается, что явка избирателей во время второго тура голосования сократилась почти на 5% по сравнению с первым туром. "25 октября на 12.00 явка достигала 13,5% с погрешностью 1,25%", – сказала Айвазовская.

Напомним, в Украине сегодня, 15 ноября, стартовало повторное голосование на выборах мэров в 7 городах. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать в течение дня – до 20:00. Телеканал ZIK ведет онлайн-трансляцию здесь.

Ранее сообщалось, что наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов. О них заявили наблюдатели в Луцке и в Украинке Киевской области.

По последним данным, в Украине полиция получила уже 15 заявлений, связанных с нарушениями процесса во время второго тура выборов городских голов. Больше всего нарушений зафиксировано в Одесской области.