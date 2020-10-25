Явка на местных выборах составит приблизительно 25%, – прогноз Виктора Черного

Народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Виктор Черный Фото из открытых источников

Парламентарий назвал, в чем может быть причина такой низкой явки

Люди разочарованы ситуацией, которая сложилась в стране на сегодня, и это не побуждает их идти на избирательные участки, чтобы проголосовать на местных выборах.

Об этом в эфире марафона "Местные выборы в Украине" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

Парламентарий отметил, что сегодня наблюдается тенденция к минимальной явке на местных выборах. Виктор Черный прогнозирует, что она составит ориентировочно 25% по стране.

"Говорить о том, что виноват во всем коронавирус и явка от этого маленькая, наверное, не стоит. Наверное, просто это разочарование людей в той ситуации, которая сложилась на сегодня в Украине, неверие в то, что что-то можно изменить. И, наверное, то, что отдали голоса, условно, новым лицам, а "воно не спрацювало", это сегодня не движет людьми, чтобы пойти и... Хотел сказать "выстоять в очередях", но очередей, по факту, никаких нет", – сказал Виктор Черный.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра, в Украине началось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав самыми сложными в истории Украины.

Как сообщили в общественной сети "ОПОРА", по состоянию на 12:00 25 октября явка избирателей на местных выборах в Украине составляет примерно 13,5 процента.