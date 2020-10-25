Явка избирателей во время волеизъявления 25 октября будет не менее 30%, - прогноз политического эксперта

Владимир Кацман Скриншот видео

Надежды на низкую явку избирателей не оправдались

Явка украинцев на местных выборах, которые сегодня проходят в Украине, будет ближе к цифре 60%, чем к цифре 30%.

Такой прогноз в эфире марафона "Местные выборы в Украине" на телеканале ZIK высказал политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Надежды на низкую явку избирателей не оправдались. На самом деле довольно много людей на участках. Все придерживаются масочного режима. Есть нарушения по обеспечению участков дезинфицирующими средствами, не все пользуются своей ручкой", – отметил Владимир Кацман.

Вместе с тем эксперт спрогнозировал, что явка избирателей на выборах - 2020 не будет ниже 30%.

"Ниже 30%, я думаю, не будет. Я прогнозировал довольно серьезное падение посещения выборов по той причине, что запутанное законодательство, коронавирусная инфекция; люди преклонного возраста, видимо, выбирая между тем, чтобы спасаться от коронавируса, и тем, чтобы проголосовать, выберут первое. Но тем не менее, по тем данным, которые я имею, я могу сказать одно - что пока явка довольно серьезная и ближе к цифре 60%, чем к цифре 30%", – прокомментировал Владимир Кацман.

Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начинают свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20:00.

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

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