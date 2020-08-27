Ярослав Москаленко: В обществе есть огромный спрос на людей дела

Ярослав Москаленко Фото из открытых источников

Украинское общество на сегодняшний день нуждается в том, чтобы к власти пришли люди, которые умеют работать. Об этом во время съезда политической партии "За майбутнє" заявил председатель Киевской областной ячейки полтисилы Ярослав Москаленко.

"Сегодня есть огромный спрос на профессионалов, на людей дела. Общество нуждается в том, чтобы к власти пришли люди, умеющие работать. И наша стратегическая задача - это местные выборы. Закончилась децентрализация и начинается работа на местах. Очень важно, чтобы на местах - в местных советах и ОТГ - не было политики, а были реальные дела. Нужно всех объединять и все отстраивать с нуля. От этого зависит будущее людей, поэтому это - основная наша задача", - подчеркнул он.

Напомним, 27 августа в Киеве состоялся съезд политической партии "За майбутнє". На съезде присутствовали делегаты из всех областей Украины. Во время мероприятия председатель партии "За майбутнє", народный депутат Украины Игорь Палица представил основную программу и основы политсилы.

Во время съезда также были представлены руководители партийных организаций во всех областях Украины.