Януковичу сообщили о подозрении в госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

По версии следствия, действия Януковича привели к аннексии Крыма

Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны. Об этом пишет пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Следствие утверждает, что Янукович и два экс-министра обороны в течение 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных Сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных военных частей и подразделений, изменения их места дислокации.

"Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова. Таким образом, чиновники предоставили иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины фигуранта, Януковичу грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее экс-министра обороны периода Януковича Павла Лебедева вызвали в Государственное бюро расследований для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных действий.





