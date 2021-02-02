Янукович предложил прокурорам приехать к нему в Россию и допросить его по делам Майдана там
Один из адвокатов напомнил, что место пребывания Януковича известно правоохранительным органам Украины
Бывший президент Украины Виктор Янукович сообщил свой адрес в России и позвал туда сотрудников Офиса генпрокурора и ГБР для дачи показаний по делам Майдана. Об этом пишет "Интерфакс-Украина"со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения "Aver Lex".
Адвокаты экс-президента рассказали, что соответствующие заявления уже были переданы в соответствующие органы. А вручение Януковичу нового подозрения в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации, защитники назвали ложной информацией.
"И, несмотря на то, что у ГБР абсолютно нет оснований для того, чтобы выносить любые подозрения по харьковским соглашениям, Виктор Янукович в очередной раз готов к встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года",-говорится в сообщении.
Один из адвокатов напомнил, что место пребывания Януковича известно правоохранительным органам Украины, поэтому они могут допросить его по адресу.
Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене согласно ч. 1 ст. 111 УК Украины.