Янукович предложил прокурорам приехать к нему в Россию и допросить его по делам Майдана там

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Один из адвокатов напомнил, что место пребывания Януковича известно правоохранительным органам Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович сообщил свой адрес в России и позвал туда сотрудников Офиса генпрокурора и ГБР для дачи показаний по делам Майдана. Об этом пишет "Интерфакс-Украина"со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения "Aver Lex".

Адвокаты экс-президента рассказали, что соответствующие заявления уже были переданы в соответствующие органы. А вручение Януковичу нового подозрения в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации, защитники назвали ложной информацией.

"И, несмотря на то, что у ГБР абсолютно нет оснований для того, чтобы выносить любые подозрения по харьковским соглашениям, Виктор Янукович в очередной раз готов к встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года",-говорится в сообщении.

Один из адвокатов напомнил, что место пребывания Януковича известно правоохранительным органам Украины, поэтому они могут допросить его по адресу.

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Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене согласно ч. 1 ст. 111 УК Украины.