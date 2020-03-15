Яценюка в медицинской маске заметили в киевской клинике "Борис", - СМИ

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк Фото из открытых источников

В его пресс-службе заявили, что это был плановый осмотр

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили возле киевской клиники "Борис" - он выходил из машины в медицинской маске и обессиленном состоянии.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на свидетеля этого происшествия.

По данным издания, машина Яценюка подъехала к черному входу здания, а на переднем пассажирском сидении было видно самого премьера.

Отмечается, что он якобы долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.

К тому же, как пишет издание, Яценюку помогали дойти до входной двери, придерживая под руки.

Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.

Пресс-секретарь экс-премьера Ольга Лапло на своей странице в Facebook написала, что визит Яценюка в медучреждение не связан с коронавирусом или ОРВИ и добавила, что это был плановый визит.

"С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРВИ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания. Спасибо за заботу", - прокомментировала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко вместо допроса в ГБР решил поехать в охваченную коронавирусом Испанию.

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Его и других украинцев, которые будут возвращаться из стран с коронавирусом, должны были заставить пройти экспресс-тесты.

Впоследствии стало известно, что Порошенко хочет досрочно закончить лечение в Испании, чтобы успеть вернуться в Украину до закрытия авиасообщения 17 марта.

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Сегодня, 15 марта, пятый президент все-таки вернулся в Украину после лечения в Испании, но на карантин его не отправили.