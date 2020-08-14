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"Я владею информацией, как Шабунин брал деньги у Сытника". Адвокат назвал детективов НАБУ хунвэйбинами

Судью Павла Вовка подозревают в захвате власти Flickr

Известный адвокат Алексей Шевчук призвал детективов НАБУ внимательно изучать процессуальный кодекс и действовать, согласно закону.

Об этом он написал на своей странице в соцсети в связи с делом Окружного админсуда, судьи Павла Вовка и других фигурантов этого производства, которым инкриминируют захват судебной власти. Адвокат уточняет, что представляет их интересы.

"Уважаемые детективы НАБУ, в частности господин Шмитько! Вы когда популисты-хунвэйбины будете учить кодекс процессуальный? Вам известно, как адвокатов на допрос вызвать? Вам вообще известно, как на допрос вызвать?" - пишет Шевчук и добавляет, что его команда сопровождала первую волну обысков в административном суде столицы.

"Нас действительно пригласили судьи, как команду квалифицированных адвокатов! Я действительно подавал пакет документов для участия в конкурсе на замещение должности в составе ВККС! Я действительно владею информацией, как Шабунин брал деньги у господина Сытника! И так я готов господину Шмитько напомнить, как ему и где передали гонорар для активного давления на суд. Но все по порядку и законно! Повестку на 6 августа 13 не приносят!" - добавил адвокат.

Пост про справу окружного адміністративного суду , судді Павло Вовк та інших

Шановні детективи НАБУ, зокрема пан...

Опубліковано Shevchuk Oleksiy Четвер, 13 серпня 2020 р.

Напомним, 17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, а также его заместителю, пятерым судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины.

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