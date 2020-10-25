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"Я вернулся": Ляшко досрочно поздравил себя с победой на выборах

Олег Ляшко

Политик отметил, что данные о победе он получил из экзитполов

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко досрочно поздравил себя с победой на выборах народного депутата на 208 округе Черниговской области. Об этом он сообщил в Facebook.

"Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся", - написал Ляшко.

Политик отметил, что данные о победе он получил из экзитполов, подчеркнув, что власть пытается сфальсифицировать результаты выборов.

Новости по теме: На выборах в горсовет Киева лидирует "Удар" и "Евросолидарность", - экзитпол "Рейтинга"

Напомним, в начале июня лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что будет участвовать в выборах в Раду на 208-м округе Черниговской области - именно этот округ числился за умершим нардепом Валерием Давыденко.

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