Я себя "микробом" не считаю: Верещук отреагировала на скандальное заявление Зеленского

Ирина Верещук Facebook/Ирина Верещук

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского относительно "нардепов-микробов". В частности, она заявила, что "микробом" себя не считает.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"Я не считаю себя "микробом", поэтому совершенно спокойно восприняла такое сравнение. Хотя тоже считаю, что оно было несколько резкое", – сказала нардеп.

Вместе с тем она отметила, что президент имеет право на такое высказывание, ведь когда год назад "слуги народа" прошли в парламент, они пришли за спиной президента Зеленского.

"Многие фамилии никто не знал и не узнал бы, если бы не президент Зеленский и его бренд. И сегодня на политическом олимпе маленькие звездочки, считающие себя галактическими планетами, почему-то думают, что могут указывать президенту в протестной, аллегорической форме, иногда с сокрушительной критикой обращаясь к президенту и считать это субъектностью. Я не считаю субъектностью и субъектами таких политиков. Наверное они забыли, я еще раз напоминаю, как год назад случилось и почему случилось, что они сегодня могут рассказывать на ток-шоу то, что они рассказывают. Более того с трибуны парламента", - прокомментировала Ирина Верещук.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа" и отметил, что эти нардепы не будут заметны "на пути к успеху". Соответствующее заявление он сделал 31 августа во время съезда партии в Киеве.