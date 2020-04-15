Я никого покрывать не буду: Кличко прокомментировал ситуацию со своим заместителем
По мнению мэра, сесть в тюрьму должен или коррумпированный чиновник или те кто сфабриковал это дело
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, если первый заместитель КГГА Николай Поворозник виновен в получении взятки, то должен отвечать по закону и покрывать его никто не будет.
Об этом мэр столицы сказал во время онлайн пресс-конференции, которую транслировал телеканал ZIK.
"Главные принципы, по которым люди выбирают власть, и по которым я стал мэром, – нулевая толерантность к коррупции и справедливость. И, если чиновник виноват, – должен отвечать по закону! Тут без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду!", - отметил Кличко.
Он подчеркнул, что всегда предупреждал чиновников о том, что если они слабые к деньгам и не понимают своей ответственности, то лучше в КГГА не работать.
При этом Кличко отметил, что в случае попытки определенных лиц дискредитировать городскую власть подобным образом, за соответствующие действия должны отвечать именно они.
"Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит! Я это дело доведу до конца! И требую – чтобы не было политической ангажированности правоохранителей – открытого и публичного расследования этого дела!", - заметил мэр столицы.
Кличко отметил, что расследование подобных дел - это подследственность НАБУ и что представители агентства должны дать ответы на вопросы, волнующие общество.
"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, которые волнуют общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над И. И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть – или коррумпированный чиновник, или те – кто фабриковал это дело!", - добавил он.
Напомним, 14 апреля первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника разоблачили на получении взятки в размере 125 тыс. долларов.
Впоследствии Поворозник отреагировал на обвинения в коррупции.