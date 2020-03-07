Я не планирую менять ни одного человека, который работает справедливо, - Зеленский о перестановке в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что на новый Кабмин нет влияния со стороны олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причиной кадровых изменений в правительстве было отсутствие эффективности и результативности некоторых сотрудников. Об этом глава государства сообщил в интервью Bloomberg

В частности, президент отметил, что Кабинет министров должен был отреагировать на отсутствие результативной работы.

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут выгнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения", - отметил Зеленский.

Кроме этого, глава государства добавил, что украинская власть и в дальнейшем нацелена на выполнение реформ, сотрудничество с Международным валютным фондом и внедрения земельной реформы.



"Я не планирую менять ни одного человека в стране, которая работает справедливо и эффективно", - заявил президент.



Также, Владимир Зеленский подчеркнул, что в Кабинете министров нет влияния со стороны олигархов.



"Они (олигархи - ред.) владеют 70-80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом эт’связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших - мы должны это понимать", - добавил украинский глава.