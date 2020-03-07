Я не его союзник: В.и.о. генпрокурора Чумак отвергает обвинения в затягивании дела Порошенка

Он назвал расследование дел пятого президента " не надуманными"

В.и.о. генпрокурора Виктор Чумак заявил, что Офис генпрокурора не затягивал намеренно дела экс-президента Петра Порошенко, а подозрения не выписывались, поскольку их нужно тщательно проверять.

Об этом он сказал в интервью Главкому.

По словам Чумака, если подписать необоснованное подозрение и суд его таковым признает, то придется самому отвечать в уголовном порядке.

"Подозрение – это же не один лист, а сто страниц, на которых описывается конструкция преступления, чтобы суд ее принял. Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд ее таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности", - рассказал он.

В.и.о. генпрокурора добавил, что фактов, достаточных для выдвижения подозрения у следствия нет.

"Их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится", - заметил он.

Вместе с тем заместитель генпрокурора не стал называть дела против Порошенко надуманными, но отметил при этом, что не может подписать незаконный документ.

"Не могу сказать, что они надуманные. Вы знаете, что меня никак нельзя считать союзником Порошенко – я был очень жестким его оппонентом. Но, будучи заместителем генпрокурора, я не сказал ни слова относительно его преступлений. Ибо это было бы воспринято как обвинение со стороны должностного лица", - сказал Чумак.

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Он подчеркнул, что, если завтра ему принесут подозрение Порошенко и он не подпишет его, то все будут говорить, что экс-президент ему заплатил.

"Но я не могу подписать незаконный документ", - пояснил Чумак.

Напомним, 5 марта Верховная Рада уволила Руслана Рябошапку с должности Генерального прокурора Украины. За его увольнение проголосовали 263 народных депутата.

Он ушел из зала ВР сразу после голосования и заявил, что уходит с должности для того, чтобы потом вернуться.

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Временно исполняющим обязанности генпрокурора Рябошапка назначил Виктора Чумака.