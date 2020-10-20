Я хочу так поднять планку города, чтобы харьковчанам было все равно, кто руководит Харьковом, – Фельдман

Александр Фельдман newsone.ua

Кандидат в мэры Харькова от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александр Фельдман заявил, что хочет так поднять планку города, чтобы харьковчанам было все равно, кто руководит Харьковом.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

Политик отметил, что рад представлять партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" на выборах мэра Харькова. По его словам, он попал в сильную семью, которая переживает не только за регион, но и за всю страну.

"Я попал в семью, которая проводит последовательную политику, которая понимает, куда идти, как идти, зачем идти, которая не стесняется брать на себя, скажем так, завышенные обязательства, понимая, что жить нам здесь. Наши дети растут здесь, внуки наши будут здесь, чтобы нам не было стыдно потом. То есть мы берем на себя те обязательства, и в частности я, как кандидат в мэры, беру на себя те обязательства", – заявил Фельдман.

Вместе с тем он подчеркнул, что принимает участие в выборах мэра Харькова для того, чтобы "поднять планку города".

"Я и своим друзьям говорил, своим родным говорил, что я хочу так поднять планку города, так поднять планку управления городом, чтобы потом харьковчанам было все равно, кто мэр города. Функционер, чиновник должен выполнять свою работу. Партия, правильно говорит Виктор Владимирович, это та сила, которая не только помогает, но и контролирует. Нельзя сделать плохо, как член партии, ты подставляешь всю партию. То есть, это и есть мое понимание семьи — за единый центр", – прокомментировал Фельдман.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За життя", народный депутат Виктор Медведчук во время визита в Харьков во вторник, 20 октября, заявил, что партия поддерживает Александра Фельдмана на пост кандидата в мэры Харькова.

"Мы делаем все для того, чтобы разъяснить позицию нашей партии в отношении того, что мы можем делать на местах, что могут делать наши кандидаты. Мы демонстрируем высокий профессиональный уровень нашей команды — это и депутаты, в данном случае, когда мы находимся в Харькове, Харьковского городского совета, и депутаты Харьковского областного совета, и депутаты других уровней", – сказал политик.