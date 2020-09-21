Я хочу быть с одесситами: Рабинович возглавит областной список партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат Вадим Рабинович принял решение возглавить областной список партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на местных выборах в Одессе. Об этом он сказал во время партийной конференции в Одессе.

"Мы должны победить, потому что мы собрали самых лучших людей Одессы и Одесского региона. Мы это заслужили, так как долго молчали и смотрели, как надругались над нашей страной. Мы с вами видим, что сделали с тем государством, которое было девятым в мире по производственным мощностям, а сегодня на Южмаше вместо космических кораблей выпускают кастрюли. Одессу свою вы тоже знаете", - сказал он.

Рабинович отметил, что "больше терпеть тупость постмайданного периода, экономическую тупость, тупость шароварную мы больше не можем".

"Мы должны думать о наших детях и внуках. Мы сейчас выдвинем с вами лучших людей, которые есть у вас в областной организации. Мы выдвинем сегодня кандидата в мэры Одессы. Мы выдвинем кандидата первым и вторым в областных. Но я хочу вам сказать, что, по решению Стратегического совета нашей партии и по воле сердца, областной список организации я буду предлагать возглавить Рабиновичу Вадиму Зиновьевичу. Я хочу быть с одесситами. Я хочу внести реальный вклад в нашем регионе. Я больше не буду говорить "в вашем", я буду говорить только "в нашем регионе". Одесса, мы победим", - заявил нардеп.