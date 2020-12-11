"Я горячий человек": Мэр Черкасс извинился перед Зеленским

Бондаренко подчеркнул, что следует забыть о противостоянии между мэром и президентом

"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как городской голова, я хотел бы поизвиняться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду бок о бок стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача - совместно работать на Украину", – сказал Бондаренко.

Также он подчеркнул, что надо забыть про предвыборные свары и объединиться, чтобы совместно работать над решением всех проблем города, как погодных, так и тех, что связаны с коронавирусом.

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Напомним, 30 апреля 2020 года городские власти Черкасс решили ослабить карантин и разрешили с 1 мая работу большинства магазинов и посещение зеленых зон.

В ответ глава МВД Арсен Аваков заявил, что реакция на действия черкасской власти о снятии карантинных ограничений будет достаточно жесткая. А через некоторое время на фоне этого полиция открыла уголовное дело.

Однако мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому и заявил, что город будет сопротивляться и что его не одолеть. В свою очередь президент заявил, что Бондаренко - "бандит", а его действия – популизм.

Позже городской председатель подал в суд иск на Зеленского о защите чести, достоинства и деловой репутации. Но Печерский районный суд Киева не удовлетворил его.