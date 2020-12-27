"Я бы стрелял в каждого врага": Кравчук прокомментировал слова Зеленского о мобилизации женщин

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам Кравчука, президент не мог ответить иначе

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на вопрос о возможном нападении России с временно оккупированного Крыма любой президент ответил бы так же, как и Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

По словам Кравчука, ответ связан с вопросом, который ставит журналист. "Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", – сказал первый президент.

Кроме того, глава делегации добавил, что Зеленский "не мог ответить иначе". "Когда я был уже не президентом, меня также спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество різнокаліберної оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто стал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", – высказался Кравчук.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в случае наступления России на Украину из Крыма, украинским властям придется объявлять всеобщую мобилизацию, которая будет касаться и женщин. Тогда он добавил, что это будет означать большую войну.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса. Особый статус теперь продлится минимум до 31 декабря 2021 года.