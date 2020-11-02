Я бы не спешил с выводами, что голоса за законопроект Зеленского об отставке КСУ у "Слуги народа" есть, - Дубинский

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Будут еще обсуждаться и альтернативные законопроекты

Не стоит спешить с выводами, что у фракции "Слуга народа" будет достаточно голосов, чтобы поддержать в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Дубинский отметил, что президент Владимир Зеленский взял участие в заседании фракции "Слуга народа" и высказал свою позицию относительно увольнения судей Конституционного суда. Также по словам нардепа, этот вопрос обсуждался с Арахамией, Стефанчуком, Качурой и еще несколькими нардепами до заседания фракции.

Кроме этого парламентарий ответил на вопрос журналистов, найдется ли в "Слуге народа" нужное количество голосов за законопроект Зеленского, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного Суда Украины:

"Я думаю, что будут еще обсуждаться и альтернативные законопроекты, и будет обсуждаться вынесения этого законопроекта в зал. То есть я не спешил бы с фиксацией оценки, что голоса есть на данный законопроект ", – сказал Дубинський.

Вместе с тем он добавил, что градус напряжения по ситуации с отставкой КСУ несколько уменьшился и парламент перешел в формат дискуссии.

Напомним, на прошлой неделе, 28 октября, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАЗК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.

В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.