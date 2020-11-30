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Вызвали украинского посла и будут обращаться в НАТО: Заявление Петера Сийярто относительно обысков на Закарпатье

Петер Сиярто

 Фото из открытых источников

Венгрия считает действия украинских властей по отношению к закарпатским венграм недопустимыми и вызывает посла Украины в Венгрии, передает "Первый".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, несмотря на попытки нормализовать отношения между Венгрией и Украиной, Украина осуществляет меры по напряжению отношений. Сегодняшние события являются подтверждением этого.

Венгры считают такие действия недопустимыми и вызвали Посла Украины в Венгрии Непоп Любовь Васильевну.

Завтра, 1 декабря, Венгрия на встрече с членами НАТО будет жаловаться на действия властей и правоохранительных органов Украины в отношении венгров.
 
"Мы будем отстаивать закарпатских венгров на всех международных форумах", - отметили в Венгрии.
 
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