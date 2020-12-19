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Высокопоставленному чиновнику ОП вручили подозрение по делу, где фигурирует фамилия Гройсмана

Владимир Гройсман Фото из открытых источников

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро сообщили заместителю Офиса президента Олегу Татарову о подозрении в деле, в котором фигурирует экс-премьер Владимир Гройсман, относительно вероятной взятки в более чем 75 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 канал

Как сообщило НАБУ, детективы под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю Ермака о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Резонансное дело связано с незаконным завладением имуществом Нацгвардии более чем на 81 миллион гривен. Еще один фигурант дела – экс-нардеп Максим Микитась, который в сговоре с бывшим руководителем Нацгвардии и другими лицами организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии. По мнению следствия, Олег Татаров, который был в то время топ-должностным лицом госкомпании "Укрбуд", был причастен к взятке за недостоверное заключение судебного эксперта.

По этому же делу НАБУ провело обыски в структурах Владимира Гройсмана. По версии следствия, во времена премьерства Владимир Гройсман якобы получил через посредников взятку за назначение Александра Лятамбора президентом государственной корпорации "Укрбуд".

Пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук заявил, что эта информация – "абсолютная ложь", а бывший премьер "не имеет никакого отношения к каким-либо коррупционным деяниям".

Директор НАБУ Артем Сытник в интервью "zn.ua" сообщил, что детективы Бюро проверяют информацию о возможной взятке экс-премьеру Владимиру Гройсману, но пока не могут ничего комментировать, так как расследование по делу "Укрбуда" продолжается. Он подтвердил факт обысков, в частности, и в помещении бывшего премьера.

Директор НАБУ добавил, что экспертизу по оценке помещения в деле Гройсмана еще не завершили, поэтому он не может "ни в позитивном, ни в негативном ключе комментировать это дело". Артем Сытник также заявил, что как только будут стопроцентные доказательства той или иной версии, в НАБУ все прокомментируют. Он добавил, что для НАБУ не очень хорошо, что информация об обысках и вероятной взятке Гройсману просочилась в СМИ.

Журналист Владислав Сидоренко побывал в офисе в жилом комплексе "Аристократ". Охранники офисного помещения, адрес которого фигурирует в документах следствия, подтвердили, что там находится офис экс-премьера Владимира Гройсмана.

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