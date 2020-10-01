"Выигрывает тот, кто платит больше": Журналистка назвала самые крупные статьи расходов кандидатов на местных выборах

Светлана Крюкова Скриншот видео

Партии, которые пытаются выиграть, на 100 платят 200, говорит Светлана Крюкова

Накануне местных выборов политики больше всего средств тратят на финансирование членов комиссий, которые занимаются регистрацией и в дальнейшем – подсчетом голосов.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

"С моей точки зрения, сегодня наиболее коррумпированной является тема, условно, на что тратят спонсоры, на что тратят политики основные деньги. Это, как ни странно, на финансирование членов всевозможных комиссий, которые занимаются регистрацией и в дальнейшем - подсчетом голосов. Любая системная крупная партия, которая делает заявку на выборы, это партия, у которой, в первую очередь, есть бюджет на финансирование этих людей. Они все получают зарплату. За что? За то, чтобы не регистрировать кандидатов, находить какие-то ошибки при подаче документов и в дальнейшем занижаются результаты голосования при подсчете: выбрасывают бюллетени, не замечать их, замечать их, портить их и так далее", – сказала Светлана Крюкова.

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Гостья ток-шоу продолжила: "И вторая тема, наиболее коррумпированная, которую сейчас я наблюдаю, буквально сегодня мы делали расследование, когда вас не зарегистрировали как мэра, как кандидата. Вы имеете единственную возможность отстоять свои права - это подать в суд. Так я вам хочу сказать - судьи сейчас очень хорошо зарабатывают! Огромное количество судебных решений, причем они выносят решения молниеносно, в зависимости от того, кто заносит. Партии, которые пытаются выиграть, они, знаете, как действуют? На 100 платят 200. Выигрывает тот, кто платит больше".

Напомним, ранее Светлана Крюкова заявляла, что партия власти к местным выборам активно применяет технологию по созданию "клонов" кандидатов, которая позволяет украсть у крупных игроков победу в первом туре.

По ее мнению, "слуги народа" уже смирились с поражением и на местных выборах будут играть в имитацию.