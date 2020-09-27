Выхожу из "Слуги народа" - все округа в Киевской области проданы, - нардеп Галушко

Владимир Зеленский назначил Галушко доверенным лицом в округе №97 - Бровары

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что покидает политсилу и добавил, что шел на выборы президента с Владимиром Зеленским с целью изменить политическую систему в Украине. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в своем Facebook.

Как известно, во время президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский назначил Галушко доверенным лицом в округе №97 - Бровары в Киевской области, позже на выборах в Верховную Раду Украины он был избран на этом же округе.

"Весь этот путь прошла со мной и команда единомышленников, которые работали за идею, за изменение политической системы, за изменение отношения власти к людям. Прошло уже почти два года, но, к сожалению, почти ничего не изменилось. Скажу больше. На выборы в Верховную Раду я шел от громады левобережья Киевской области. Совсем недавно при изменении разделения районов исключительно с политическим подходом, кулуарно-политическая игра руководства партии "Слуга народа" едва не уничтожила мой родной Броварской район. Нам было нелегко, но мы его отстояли. А сейчас, на местных выборах, все места в списках политической партии "Слуга народа" были проданы", - подчеркнул он.

Галушко также отметил, что все обещания о борьбе с коррупцией и элитами на местах - просто слова.

"В таких политических выборах ни я, ни моя команда участвовать не будем. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии "Слуга Народа", — заявил депутат.

Напомним, 17 сентября первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объявил об исключении из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Юрченко.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро опубликовало материалы по передаче части взятки народному депутату Александру Юрченко из фракции "Слуга народа", а также призвало генерального прокурора подписать подозрение нардепу.

Через несколько дней Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.