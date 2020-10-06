Выговор Рожковой может стать основанием для увольнения, хотя уголовных дел там – вагон! - политтехнолог

Тарас Загородний. Фото Синица Александр / УНИАН

В НБУ в течение 5 лет поддерживали спекулянтов, заявил Тарас Загородний

Выговор, который Совет Национального банка объявил заместителям главы НБУ – Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, может стать основанием для увольнения в будущем.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Тарас Загородний.

По мнению эксперта, такое решение Совета Национального банка Украины относительно заместителей председателя НБУ из команды бывшего главы Нацбанка Якова Смолия было бы правильным.

"Там криминальных дел - вагон и маленькая тележка! В данном случае то, что они вытворяли в 2015 году, то, что продолжали поддерживать спекулянтов на протяжении всех этих 5 лет", – сказал Тарас Загородний.

Эксперт прогнозирует, что в Международном валютном фонде (МВФ) и других международных инстанциях поднимут шум в защиту заместителей главы НБУ из команды предыдущего главы Нацбанка.

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"Спекулянтская тусовка в виде МВФ и гоп-компании, конечно, что они будут кричать, потому что их людей, которые зарабатывают огромные сверхприбыли в нашей стране, увольняют. Знаете, надо меньше слушать и развивать свою экономику. Нам эти международные институты не нужны с их так называемыми дешевыми кредитами, когда они дают доллар, а выкачивают из страны 100. Поэтому в этом случае меньше надо слушать, а следовать национальным интересам", – подчеркнул Тарас Загородний.

Напомним, Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие двум заместителям главы Нацбанка - Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что она получает SMS-сообщения с угрозами от неизвестных людей.