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Выдавать ли "вагнеровцов" Украине, будут решать после получения соответствующих запросов, – генпрокурор Беларуси

Украина планирует просить об экстрадиции 28 человек

ЧВК Вагнера Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси Александром Конюком. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили вопрос экстрадиции в Украину бойцов ЧВК Вагнера, задержанных накануне в Беларуси. В частности, Венедиктова подтвердила намерение украинской генпрокуратуры запрашивать выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев.

По словам Венедиктовой, украинский орган досудебного расследования готовит ходатайство об экстрадиции "вагнеровцев". После их готовности Офис генпрокурора направит их в прокуратуру Беларуси.

В то же время генпрокурор Конюк заявил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято только после получения соответствующих обращений правоохранительными органами страны.

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Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии были установлены имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины

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В связи с этим Украина заявила о намерении официально обратиться к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции "вагнеровцев", которых также подозревают в военных преступлениях на Донбассе.

Сегодня, 6 августа, стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины в отношении задержанных боевиков ЧВК Вагнера.

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