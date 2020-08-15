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Выдача "вагнеровцев" РФ негативно повлияет на отношения Украины и Беларуси, – секретарь СНБО

В СНБО считают, что Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов ЧВК Вагнера в конфликте на Донбассе

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возвращение белорусскими властями бойцов ЧВК Вагнера в Россию – это "не дружественный шаг по отношению к Украине". Об этом сообщает пресс-служба ведомства Фейсбук.

По словам Данилова, власти Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений. Чиновник отметил, что решение соседей негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств относительно участия "вагнерівців" в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне противника.

Секретарь СНБО считает, что закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны другого решения. В частности, чиновник заявил, что украинские правоохранительные органы будут доказывать вину людей, нарушивших закон на территории нашей страны, в независимости от их места пребывания. "Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", – резюмировал Данилов.

Новости по теме: Выдавать ли "вагнеровцов" Украине, будут решать после получения соответствующих запросов, – генпрокурор Беларуси

Напомним, вчера, 14 августа, правительство Республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, которых ранее задержали недалеко от Минска. Еще один боец остался на территории Беларуси, поскольку он имеет гражданство страны.

Накануне Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 бойцов ЧВК "Вагнер", поскольку их подозревают в участии в террористических организациях "ЛНР" и "ДНР". 

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