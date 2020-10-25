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Выборы в красной зоне: На одном из участков Полтавы отсутствует разметка для соблюдения дистанции

Телеканал ZIK

Полтава находится в красной зоне, поэтому здесь очень важно соблюдать все правила карантина

На одном из избирательных участков Шевченковского района Полтавы отсутствует разметка для соблюдения социальной дистанции, а кабинки для голосования полностью не закрыты.  

Об этом в эфире марафона "Местные выборы в Украине" на телеканале ZIK рассказала корреспондентка Алла Жизневская, которая находится в Полтаве.

По словам журналистки, избирательный участок, где она находится, открылся вовремя, без нарушений. Люди, которые пришли принять участие в голосовании, ожидают на улице и соблюдают социальную дистанцию.  

Но разметки для соблюдения дистанции у входа в помещение для голосования на этом избирательном участке нет. 

"Именно Полтава находится в красной зоне, поэтому здесь очень важно заботиться друг о друге, все субъекты голосования должны соблюдать правила...Первое, что мне бросается в глаза, – кабинки для голосования не отделены тканью. Не знаю, идет ли здесь речь о тайне голосования... Не вижу здесь и социальной разметки, чтобы люди соблюдали дистанцию. Люди ожидают неподалеку кабинки, мы не видим никаких скоплений. И у стола у нас по одному человеку. Знаем, что допустимо – до трех человек", – рассказала Алла Жизневская. 

Кроме этого она добавила, что на избирательном участке, где она находится, не отделены входы и выходы, все избиратели пользуются одним коридором, в том числе, и те, у кого есть признаки ОРВИ.

Однако для таких людей, как предусмотрено новым избирательным законодательством, имеется отдельная кабинка для голосования.

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Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начинают свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20: 00. 

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских глав. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

Инструкцию о том, как проголосовать и не ошибиться, читайте ЗДЕСЬ. Какие полномочия получит новоизбранная власть - ЗДЕСЬ. Ну а о том, почему это очень и очень важно, - ЗДЕСЬ.

Также телеканал ZIK будет вести онлайн-трансляцию голосования. За всеми важными новостями из регионов и столицы можно следить прямо ЗДЕСЬ.

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