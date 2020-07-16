Выборы в Беларуси: ОМОН задержал по всей стране десятки людей, которые стояли в очереди к ЦИК

Белорусы пытались подать жалобу на действия ЦИК

Задержания в Беларуси TUT.by

В Минске, Борисове и Гродно задержали 30 человек, которые требовали от ЦИК зарегистрировать кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Об этом сообщил белорусский правозащитный центр "Вясна".

Больше всего задержаний произошло в белорусской столице – там более двух тысяч человек выстроились в очередь к зданию ЦИК, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации Виктора Бабарико. После того, как в 19:00 работа ЦИК завершилась, начались задержания. Впоследствии люди отправились к зданию Главпочтамта, чтобы отправить жалобу по почте, но он срочно закрылся.

Очередь в ЦИК в Минске TUT.by

Отмечается, что ОМОН не давал никому проходить в сторону почтового отделения, а потом силовики вытеснили людей с площади Независимости. После этого белорусы пошли в сторону железнодорожного вокзала, где почта работает круглосуточно. Однако, вокзал, а также три станции метро закрыли из-за вероятного сообщения о минировании.

Кроме того, известно о задержании по меньшей мере двух журналистов в Минске. В общем, правозащитники сообщают о 18 задержаний в столице Беларуси, 8 – в Борисове и 4 – в Гродно (там жители организовали "велопробег солидарности"). 16 из 30 задержанных уже освободили.

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Напомним, позавчера, 14 июля, в Беларуси уже задержали более 220 человек на протестах из-за отказа в регистрации кандидатами на пост президента Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Власть считает противоправными митинги и называет их провокацией.