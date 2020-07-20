Выборы на всей территории суверенного государства должны происходить в соответствии с единым законом, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков rada.gov.ua

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил об отсутствии в Раде законопроектов, регламентирующих проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Об этом он сообщил во время итоговой пресс-конференции, которую транслировал телеканал ZIK.

"Насколько мне известно, по состоянию на сегодня, таких законопроектов, которые бы регламентировали выборы на временно оккупированных территориях как Крыма, так и Донбасса пока на рассмотрении ВРУ нет. Если мы с вами говорим о выборах, это моя личная позиция, я имею на нее право также, я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны происходить в соответствии с единым законом", - заявил председатель Верховной Рады Украины.

Напомним, что 326 народных избранников поддержали постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года.

Согласно с этим, местные выборы 25 октября не состоятся в оккупированном Россией Крыму и на не подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.