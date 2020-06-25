Выборы мэра Киева: Добкин заявил об имитации "слугами народа" участия в избирательной гонке

Михаил Добкин. Фото: Соколовская Инна/УНИАН

Политик назвал неофициального, но фактического кандидата от провластной политической силы

На выборах мэра Киева неофициальным, однако потенциальным и фактическим кандидатом от "Слуги народа" будет действующий мэр Виталий Кличко.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время заявил народный депутат предыдущего созыва Михаил Добкин.

Политик убежден, что местные выборы состоятся осенью, и власть не перенесет их даже учитывая то, что потеряла свой рейтинг.

Ведущие отметили, что сейчас есть четыре фамилии кандидатов от "Слуги народа" на праймериз перед выборами городского головы столицы, – говорится об Александре Дубинском, Александре Качуре, Ирине Верещук и Николае Тищенко, и поинтересовались, являются ли сильными, по его мнению, эти кандидаты и могут ли побороться за мэрское кресло с действующим городским головой Киева Виталием Кличко.

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"Насколько мне известно из моих источников, ни одна из перечисленных вами фамилий не будет, по крайней мере, на сегодняшний день, выдвигаться "Слугой народа". Я знаю фамилию человека на сегодняшний день, которого они планируют выдвинуть от партии. Но дело здесь не в фамилии. Дело в том, что неофициальным, а потенциальным и фактическим кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева будет действующий мер Виталий Кличко. С ним ведутся переговоры. Я думаю, они завершатся успешно, и "Слуга народа", даже выставив своего кандидата для того, чтобы сымитировать участие в выборах, и будет всемя силами поддерживать действующего мэра. У меня нет в этом плане никаких сомнений, и не знаю, что должно произойти, чтобы эти планы разрушились", – сказал Михаил Добкин.

Напомним, политолог Михаил Погребинский заявлял, что на местных выборах "слуги народа" будут искать возможности договориться с местными элитами в регионах.

Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее говорил, что не исключает перенос местных выборов из-за пандемии коронавируса.