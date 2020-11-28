Выборы городского головы Черновцов оказались под угрозой, - ЦИК

Второй тур выборов в Черновцах под угрозой срыва Фото из открытых источников

Причиной этого стало прекращение полномочий членов избиркомов

Проведение голосование во втором туре выборов городского головы в Черновцах под угрозой срыва из-за прекращения полномочий членов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечается, за день до выборов в Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий 444 членов участковых избирательных комиссий. В частности, речь идет о представителях "Батькивщины", "Европейской солидарности", "Нашего края" и "Родного города".

Однако, партии не предоставили заявлений самих представителей о сложении полномочий членов участковых избиркомов.

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"Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы", - отметили в ЦИК.

Так, из-за отзыва членов УИК могут возникнуть проблемы с легитимностью заседаний комиссий. В частности, в связи с отсутствием минимального количества членов, необходимого для проведения заседания.

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Кроме этого, могут возникнуть проблемы с необходимым количеством голосов для принятия решений комиссий и подсчета голосов избирателей.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия получила жалобу о бездействии Черновицкой городской ТИК от одной из политических партий и обязала комиссию установить результаты местных выборов до полуночи 11 ноября.