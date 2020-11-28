Выборы городского головы Черновцов оказались под угрозой, - ЦИК
Причиной этого стало прекращение полномочий членов избиркомов
Проведение голосование во втором туре выборов городского головы в Черновцах под угрозой срыва из-за прекращения полномочий членов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Как отмечается, за день до выборов в Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий 444 членов участковых избирательных комиссий. В частности, речь идет о представителях "Батькивщины", "Европейской солидарности", "Нашего края" и "Родного города".
Однако, партии не предоставили заявлений самих представителей о сложении полномочий членов участковых избиркомов.
"Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы", - отметили в ЦИК.
Так, из-за отзыва членов УИК могут возникнуть проблемы с легитимностью заседаний комиссий. В частности, в связи с отсутствием минимального количества членов, необходимого для проведения заседания.
Кроме этого, могут возникнуть проблемы с необходимым количеством голосов для принятия решений комиссий и подсчета голосов избирателей.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия получила жалобу о бездействии Черновицкой городской ТИК от одной из политических партий и обязала комиссию установить результаты местных выборов до полуночи 11 ноября.