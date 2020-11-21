Выборы 2019 года были "электоральной революцией", – Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Президент считает, что во время выборов было выражено недовольство "качеством тогдашнего государства"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выборы 2019 года в Украине были "электоральной революцией". Об этом он сообщил во время встречи с участниками революций 1991, 2004 и 2013 годов, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, к новым революциям в Украине приводит то, что граждане "расслабляются" после исчезновения несправедливости, чем и пользуются политики. "По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним слово – против чего или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, которая еще не означает действительно наступление изменений", – сказал президент.

Кроме того, глава государства считает, что в прошлом году во время выборов украинцы выразили недовольство "качеством тогдашнего государства". "Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена – не произошла бы революция в 2013-м. Понятно также, что в 2019-м наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недовольно качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в некоторой степени электоральная революция", – высказался Зеленский.

Ранее сообщалось, что сегодня, в День Достоинства и Свободы президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни. От имени президента, который находится в больнице, была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.