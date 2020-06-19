Выборов будет еще много, а жизнь людей – самая большая ценность: Шмыгаль обратился к местной власти

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Глава правительства порекомендовал местным властям заняться их прямыми обязанностями

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к местной власти с призывом отложить политические соревнования, а вместо этого обеспечивать жизнь и здоровье людей. Об этом глава правительства сообщил на внеочередном заседании Кабинета министров 19 июня, которое транслировал телеканал ZIK.

По словам Дениса Шмыгаля, местная власть, которая призвана усиливать карантинные ограничения, "в некоторых случаях просто решила закрывать глаза на эти угрозы".

В связи с этим премьер обратился к местным политикам с призывом приостановить любые "политические баталии и зарабатывание политических баллов", чтобы уберечь украинцев.

"Уважаемые коллеги на местах, я понимаю, что уже кое-кто живет мыслями о выборах и хочет быть добрым к людям и только ослаблять карантин, потому что люди измучились, но выборы пройдут, выборов будет еще много, а жизнь людей – это самая большая ценность. Надо беречь наших украинцев, поэтому прошу отложить политические баталии, зарабатывания политических баллов в сторону и заняться сегодня тем, чем должна заниматься власть, – обеспечением жизни и здоровья людей", – подчеркнул глава украинского правительства.

Напомним, на прошлой неделе Денис Шмыгаль сообщал, что перенос местных выборов из-за пандемии коронавируса в Украине возможен. Однако, лишь при внедрении тотального карантина.