Выбираем мэра, потому что он красивый, хороший, смешной, а трубы и краны уже как-то сами по себе, - Бондаренко

Елена Бондаренко Фото - скриншот

Бывший народный депутат дала советы, на что обращать внимание, выбирая мэра

Во время местных выборов нужно обращать внимание на то, будет ли кандидат на должность городского главы решать коммунальные проблемы города, а не на то, красивый ли он, хороший и смешной.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат предыдущих созывов Елена Бондаренко.

Гостья студии во время обсуждения информации о том, что партия "Голос" решила выдвинуть на должность городского главы столицы шоумена Сергея Притулу, назвала, на какие качества следует обращать внимание избирателям, выбирая главу города.

"Когда вы выбираете мэра, подумайте о таких вещах, что именно этот человек будет отвечать за состояние ваших труб, за качество воды в ваших кранах, за то, какая у вас крыша, за то, какая школа у вашего ребенка и в какую больницу вы придете", – подчеркнула Елена Бондаренко.

Гостья студии, историк по образованию, рассказала, что у неандертальцев не было понимания причинно-следственных связей.

"Вот чтобы у нас не было, как у неандертальцев, что вот мэра мы выбрали, потому что он красивый, хороший, смешной, а трубы и краны как-то сами по себе. Вот мы уже видим на примере Черновецкого и на примере Кличко, что город живет сам по себе. Он жутко непричесанный. Вы поезжайте в любой другой город - Бердичев, Харьков, Львов, Одессу. Эти города отличаются большей чистотой, чем наша столица. Это же позорище", - заявила Елена Бондаренко.

Напомним, политическая партия "Голос" решила выдвинуть на пост мэра Киева телеведущего Сергея Притулу. Официальное представление кандидата состоялось 11 августа на съезде политсилы.

До этого глава партии "Голос" Кира Рудик отмечала, что в политической силе выбирают кандидата, который осенью примет участие в выборах городского главы Киева, среди трех претендентов. В то же время информацию о выдвижении шоумена Сергея Притулы на этот пост она назвала "слухами".