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Выберите счастье вместе с нами: Рабинович призвал жителей Николаева поддержать во втором туре кандидата от ОПЗЖ Владислава Чайку

Вадим Рабинович

Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал жителей Николаева в рамках предстоящего второго тура местных выборов проголосовать за Владислава Чайку и дать ему шанс изменить жизнь в городе к лучшему.

"Дорогие жители славного города Николаева, в ближайшие дни у вас состоится второй тур выборов. Вы знаете, я думаю, у вас беда та же, что и у всех - разбитые дороги, уничтоженная инфраструктура и никакой надежды. Но мне кажется, что надежда есть", - сказал он.

Рабинович отметил, что "надежда идет сегодня вместе с нашей партией и вместе с замечательным человеком. Человеком слова, человеком дела, человеком, понимающим в проблемах городской инфраструктуры. Это Владислав Чайка".

"Я не думаю, что сегодня есть лучший кандидат, чтобы стать мэром вашего города. Я не думаю, что есть сегодня лучшая команда, чтобы спасти ситуацию в стране, чем наша. Дорогие друзья, мы должны своей рукой, опуская бюллетень в урну, выбрать свое счастье или, не дай бог, наоборот. Выберите счастье вместе с нами. Выберите надежду вместе с нами. Выберите Владислава Чайку", - резюмировал народный депутат.

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