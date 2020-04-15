Вятровича вызывают на допрос в ГБР

Владимир Вятрович

Нардеп проходит по делу в качестве свидетеля

Народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вятровича вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля. Об этом он сообщил в Facebook.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским (народным депутатом от "Слуги Народа" Максимом Бужанским, - ред.) - из-за проведения международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора", - написал Вятрович.

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Напомним, накануне Государственное бюро расследований предложило взять бывшую народную депутатку Татьяну Чорновол под круглосуточный домашний арест.