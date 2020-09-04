Вячеслав Володин осудил намерение властей Украины начать уголовное преследование депутатов Верховной Рады Украины, посетивших Москву

Вячеслав Володин Фото из открытых источников

Председатель Государственной Думы РФ отметил, что инициаторы уголовного дела против украинских депутатов, предлагающих диалог в рамках парламентского измерения "нормандского формата", в таком случае должны привлечь к ответственности Зеленского как участника "нормандской четверки"

По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, инициаторы уголовного дела против украинских парламентариев из‑за их встречи с депутатами Государственной Думы РФ для переговоров об урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины разрушают договоренности, существующие в рамках "нормандского формата". "Это удар по парламентскому измерению "нормандского формата" и попытка сорвать этот диалог, — сказал Вячеслав Володин. — Но в таком случае противникам урегулирования ситуации нужно понимать – в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в "нормандском формате" на уровне глав государств".

"Мы считаем, что этот диалог в рамках парламентского измерения "нормандского формата" нужен, и после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием в том числе депутатов Франции и Германии", — добавил председатель Государственной Думы.

"Темой нашей встречи с украинскими коллегами в марте был вопрос создания парламентского измерения "нормандского формата". Со стороны депутатов Верховной Рады приезд в Москву — был мужественный, ответственный шаг. Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений. Это важно в первую очередь для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт", — отметил Вячеслав Володин.

"Наши европейские партнеры, парламентские структуры стран ЕС должны дать соответствующую оценку действиям Киева", — добавил он.

"Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины, выступающими за мирное урегулирование и скорейшее прекращение гражданского противостояния на Донбассе", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и Председатель Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция" Виктор Медведчук, а также депутаты Верховной Рады Украины обсудили вопросы реализации Минских соглашений 10 марта 2020 года.

В ходе встречи Вячеслав Володин отметил, что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития. Прошедшая встреча с Виктором Медведчуком уже вторая — значит, диалог идет.

"Мы договорились о конкретных шагах, выработке решений, которые нас объединят, а не расколют", — сказал он и подчеркнул важность "нормандского формата" в рамках парламентского измерения.

Также состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Виктора Медведчука, в которой принял участие Вячеслав Володин.