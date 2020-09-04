Вячеслав Володин осудил намерение властей Украины начать уголовное преследование депутатов Верховной Рады Украины, посетивших Москву
Председатель Государственной Думы РФ отметил, что инициаторы уголовного дела против украинских депутатов, предлагающих диалог в рамках парламентского измерения "нормандского формата", в таком случае должны привлечь к ответственности Зеленского как участника "нормандской четверки"
По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, инициаторы уголовного дела против украинских парламентариев из‑за их встречи с депутатами Государственной Думы РФ для переговоров об урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины разрушают договоренности, существующие в рамках "нормандского формата". "Это удар по парламентскому измерению "нормандского формата" и попытка сорвать этот диалог, — сказал Вячеслав Володин. — Но в таком случае противникам урегулирования ситуации нужно понимать – в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в "нормандском формате" на уровне глав государств".
"Мы считаем, что этот диалог в рамках парламентского измерения "нормандского формата" нужен, и после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием в том числе депутатов Франции и Германии", — добавил председатель Государственной Думы.
"Темой нашей встречи с украинскими коллегами в марте был вопрос создания парламентского измерения "нормандского формата". Со стороны депутатов Верховной Рады приезд в Москву — был мужественный, ответственный шаг. Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений. Это важно в первую очередь для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт", — отметил Вячеслав Володин.
"Наши европейские партнеры, парламентские структуры стран ЕС должны дать соответствующую оценку действиям Киева", — добавил он.
"Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины, выступающими за мирное урегулирование и скорейшее прекращение гражданского противостояния на Донбассе", — подчеркнул Вячеслав Володин.
Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и Председатель Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция" Виктор Медведчук, а также депутаты Верховной Рады Украины обсудили вопросы реализации Минских соглашений 10 марта 2020 года.
В ходе встречи Вячеслав Володин отметил, что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития. Прошедшая встреча с Виктором Медведчуком уже вторая — значит, диалог идет.
"Мы договорились о конкретных шагах, выработке решений, которые нас объединят, а не расколют", — сказал он и подчеркнул важность "нормандского формата" в рамках парламентского измерения.
Также состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Виктора Медведчука, в которой принял участие Вячеслав Володин.