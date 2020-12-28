Введение миротворцев на Донбасс: Резников рассказал, что поможет в реализации "Минска"

Алексей Резников Фото из открытых источников

В миротворческую миссию должны войти те, кому доверяют Украина и Россия

В Украине рассматривает введение миротворцев на Донбасс как один из вариантов реализации Минских соглашений, однако при этом мандат такой миссии должен быть согласован сторонами переговоров. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Реников в интервью ТСН.

Отмечается, что введение миротворцев на Донбасс не является планом "Б" по урегулированию конфликта, однако это может помочь сдвинуть процесс.

"Миротворцы - это один из вариантов решения в том числе базовой модели Минских договоренностей", - пояснил Алексей Резников.

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По его словам, миротворческая миссия должна контролировать и обеспечивать безопасность в "горячей точке". Однако, в Минских соглашениях речь идет лишь о мониторинге ОБСЕ без миротворческого мандата. Таким образом введение миссии может состояться при условии, что в ее состав войдут те, кому доверяют как Украина, так и Россия.

"Какая это может быть миссия? Либо это мандат Совета Безопасности ООН, либо ОБСЕ ... Это вопрос, опять же, переговоров и договоренностей. Есть достаточно успешный пример 25 лет назад в Хорватии, когда в районе города Вуковар на границе с Сербией была миссия как раз с мандатом Совета безопасности ООН, которая 1,5 года обеспечивала переходный период, после чего были проведены местные выборы", - добавил Алексей Резников.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "нормандский" и "минский форматы" еще до конца не исчерпаны, а потому Киев продолжает переговоры, направленные на разрешение конфликта.