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Введение Крыма в "минский формат" может заблокировать переговоры относительно Донбасса, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

По его словам, Украина "возродила активную тему Крыма в международных переговорах"

Сейчас вводить в минский формат еще проблематику Крыму, это действительно, блокировать и Крым, и Донбасс. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас вводить в минский формат еще проблематику Крыма, это действительно, блокировать и Крым, и Донбасс. Нужно исходить из тех реалий, которые есть сейчас. И я вас уверяю, что мы на всех уровнях – и в МИД, и в Офисе президента постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставалось на повестке дня среди приоритетных", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина "возродила активную тему Крыма в международных переговорах".

"И очень наступательно ее продвигаем, вступаем в контакт с нашими партнерами. То есть, уже их разогреваем к следующим шагам", – добавил Кулеба.

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Напомним, ранее Европейский Союз осудил проведение голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации на оккупированном полуострове Крым.

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