Втрое короче и без санкций против РФ: Чем отличается релиз Госдепа о разговоре с Кулебой от версии МИД

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба Страна.ua

Вчера, 1 февраля, состоялся первый официальный контакт между новоизбранной властью США и Украиной. Телефонный разговор провели глава Госдепартамента Энтони Блинкен и его украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Они созвонились почти сразу после того, как фракция "Слуги народа" исключила из своих рядов Александра Дубинского, попавшего под санкции США. И многие наблюдатели считают, что такое совпадение отнюдь не случайно.

"Страна" сравнила пресс-релизы, которые выпустили оба ведомства по итогам этих переговоров.

Во-первых, заявление Госдепа оказалось существенно короче.

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Почему примерно втрое меньше текста - объясняется тем, что Госдепартамент решил не упоминать отдельные темы, на которых делал акцент украинский МИД.

Например, о санкциях против России. В украинской версии говорилось: "Госсекретарь подчеркнул, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию".

В релизе Блинкена этого вообще нет. О России там говорится всего один раз - да и то в самом конце, сразу после ковида.

"Секретарь и министр иностранных дел Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и по достижению дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и в Крыму".

В украинской же версии РФ упоминается трижды.

Также у Блинкена еще до упоминания агрессии России идет указание на необходимость борьбы с коррупцией в Украине. То есть эта тема для американцев, судя по всему, приоритетнее.

Сравним два отрывка из релизов, посвященных коррупции.

МИД: "Стороны подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических реформ в Украине, обеспечении верховенства права и проведении судебной реформы, укреплении системы антикоррупционных институтов".

Госдеп: "Секретарь Блинкен подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ, которые укрепят институты Украины и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев".

Как видим, США в своей версии не пишут особой конкретики. Зато Киев раскрыл детали и подтвердил то, что американцы требуют от Зеленского проведения судебной реформы. По которой отбор судей и органов судебного самоуправления будет осуществляться под контролем "международных экспертов", отобранных западными структурами (то есть, фактически, украинские суды перейдут под внешний контроль).

Также у Кулебы есть отрывок, что американцев ждут на переговорах по Донбассу и в "Крымской платформе". Звучит из МИД и заверение, что американцы продолжат поставлять Украине летальное оружие.

Ничего этого в госдеповской версии нет - там говорится лишь о "военной помощи Украине". Также ничего не говорится о создании в Украине международного центра по противодействию дезинформации, которому Кулеба посвятил целый абзац.