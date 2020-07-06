Вторжение России в Херсонскую область – это "абсолютная глупость", – Песков

В Кремле считают, что заявления о вероятном захвате региона способствуют расшатыванию ситуации на Донбассе

Дмитрий Песков. Фото: EPA/SERGEI KARPUKHIN

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может захватить Херсонскую область для подачи воды в Крым. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос российских журналистов о наличии планов относительно вторжения на юг Украины, он заявил: "Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, на наш сожалению, никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке".

Сообщения о том, что Россия может захватить Херсонскую область для открытия северо-крымского канала, который даст Крыму доступ к воды с материковой Украины, звучали неоднократно.

В июне генерал армии США говорил, что Россия во время учений "Кавказ-2020" может объявить о гуманитарном кризисе в Крыму, после чего попытается захватить дамбу в Херсоне. 5 июля командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что они готовятся к полномасштабным боевым действиям с РФ.

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал о том, что Украина сможет возобновить поставки воды в Крым только после его деоккупации.

Напомним, 17 июня Верховная Рада не приняла закон, который мог способствовать подаче воды на полуостров. Законопроект набрал всего 56 голосов из 226 необходимых.